Андрей Бочкарёв: Транспортный хаб «Говорово» готов более чем на 90 процентов

Строительство транспортного узла «Говорово» в районе Солнцево близится к завершению Заместитель мэра Москвы по градостроительной политике и строительству Андрей Бочкарёв объявил, что транспортный узел “Говорово” на западе Москвы в районе Солнцево уже готов на более чем 90 процентов.
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