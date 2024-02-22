Андрей Бочкарёв: Транспортный хаб «Говорово» готов более чем на 90 процентов

Строительство транспортного узла «Говорово» в районе Солнцево близится к завершению Заместитель мэра Москвы по градостроительной политике и строительству Андрей Бочкарёв объявил, что транспортный узел “Говорово” на западе Москвы в районе Солнцево уже готов на более чем 90 процентов.