Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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США объявили награду в 10 млн. долларов за информацию о проекте "Рыбарь"

США объявили награду в 10 млн. долларов за информацию о проекте "Рыбарь"

США объявили награду в 10 млн. долларов за информацию о проекте "Рыбарь"Государственный департамент США в рамках программы Rewards for Justice («Вознаграждение за правосудие») объявил о вознаграждении до $10 миллионов за информацию, которая поможет идентифицировать или установить местонахождение лиц, связанных с проектом «Рыбарь».

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Комментарии
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Надежда
Интересно, найдутся желающие...
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12 час.
ШКИПЕР
Интересная страна Пиндосия, из каждого утюга кричит ,что они исключительная нация и в то же время боится ,что кто то помешает выбрать им очередного недоумка в президенты.
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12 час.
людмила бер
Похоже на шутку.... ну у кого имеется юмор в наличии...
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11 час.

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