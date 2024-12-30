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Мы убьем вас всех

Мы убьем вас всех

Уверен, не только меня, но и многих читателей моего блога поражает беспечность европейцев, которые то и дело нас провоцируют.

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Комментарии
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Валентин Щербаков
Пока мы не нанесём ракетный удар по любому военному объекту страны НАТО, они не успокоятся и будут постоянно нам гадить исподтишка.....
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15 час.
Валерий Фоменков
Страны НАТО по приказу империи зла сша решили себя похоронить. Ну, что же, это их выбор. Уважаем и поможем! И империя зла сша в этот раз от ответа не ускользнет!
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14 час.
ИМ
Ильдус Мамлеев
Мы очень миролюбивые люди, но &quot;Пасейдоны&quot; и &quot;Скифы&quot; у самых агрессивных стран НАТО, все-же размещать будем, пусть лежат таки на дне морском, кушать они не просят, а работают все одновременно, когда время придёт, только и всего.
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5 час.

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