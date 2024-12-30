Мы убьем вас всех

Валентин Щербаков Пока мы не нанесём ракетный удар по любому военному объекту страны НАТО, они не успокоятся и будут постоянно нам гадить исподтишка.....

Валерий Фоменков Страны НАТО по приказу империи зла сша решили себя похоронить. Ну, что же, это их выбор. Уважаем и поможем! И империя зла сша в этот раз от ответа не ускользнет!