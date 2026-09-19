ЦИК заявила: голосование в ЕДГ-2026 идёт активно и стабильно

Голосование на выборах в Государственную думу проходит в штатном режиме. Глава миссии СНГ Ильхом Нематов и председатель Центризбиркома Элла Памфилова подтвердили прирост явки, отмечая спокойную атмосферу в день голосования.
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