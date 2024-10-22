Травматолог Крендиков перечислил симптомы сотрясения головного мозга

И рассказал, как это лечить Сотрясение головного мозга относится к легким черепно-мозговым травмам (ЧМТ), это основная причина смертности среди лиц моложе 45 лет, сообщил в интервью Вечерней Москве" травматолог клиники Валентин Крендиков.
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