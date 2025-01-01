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Хохлы запутались в прогнозах

Хохлы запутались в прогнозах

Украинские боевики поделились с изданием «Фокус» своими прогнозами на 2025 год. ВСУшники сетуют, что перспектив нет, однако выводов не делают и на полном серьезе рассуждают о том, как они могли бы ускорить победу.

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Комментарии
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Анастасия Гончарова
вот же безмозглые какие твари ,а в плен попадают так только повара и связисты.....им бежать надо,а не сало   жрать ,а сало чтобы пятки смазывать...в их  тупых и пустых   головах только опарыши доедают что осталось....
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11 час.
Eduard
Почему у ВСУ нет перспектив. Есть,погост и флаг взаду!
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2 час.
Eduard
Они же тупые наши бывшие родственники.Януковича за какие-то шапки скинули,а теперь десять лет их козлят марионетки!
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2 час.

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