Седые волосы: благородство или неопрятность

Совсем недавно услышала от врача, что, мол, многие заболевания нынче помолодели: видимо, дело в нашем образе жизни – что мы едим, часто ли нервничаем, достаточно ли спим, занимаемся ли спортом… А у меня возник сразу вопрос: а появление седых волос тоже «помолодело»? Правда же! Сегодня можно увидеть и молодых людей с сединой, и женщин-ягодок, которые и не скрывают своих изменений.