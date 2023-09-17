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ЦТАК: Ким Чен Ын и Шойгу пообедали в палатке, наблюдая за работой ВКС и ВМФ РФ

ЦТАК: Ким Чен Ын и Шойгу пообедали в палатке, наблюдая за работой ВКС и ВМФ РФ

Обед главы КНДР Ким Чен Ына и министра обороны России Сергея Шойгу в честь посещения Тихоокеанского флота проходил накануне в армейской палатке, где демонстрировались кадры работы российского военно-морского флота и воздушно-космических сил.

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