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Пушков назвал Путина «Джеймсом Бондом от политики» на встрече в Женеве

Пушков назвал Путина «Джеймсом Бондом от политики» на встрече в Женеве

Член Совета Федерации РФ Алексей Пушков прокомментировал поведение президента Владимира Путина и его американского коллеги Джо Байдена на саммите в Женеве, который прошел 16 июня.

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