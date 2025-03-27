Алтайский край и еще несколько регионов получат 60 млрд рублей на поддержку

Выделенные деньги должны работать с максимальной отдачей, подчеркнул Михаил Мишустин Для Алтайского края, Республики Алтай и еще восьми регионов разработаны индивидуальные программы поддержки, сообщает ТАСС.
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