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«Вывозил людей, а отец остался в оккупации»: экс-глава Суджанского района — о спасении жителей и потере близких

«Вывозил людей, а отец остался в оккупации»: экс-глава Суджанского района — о спасении жителей и потере близких

Александр Богачев — откровенно о своем уходе с должности, поисках новой работы и проблемах переселенцевБывший руководитель Суджанского района Курской области Александр Богачев рассказал, как складывается его жизнь сейчас.

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