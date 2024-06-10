И «окно» закроют: в 2025 году для Астраханской области планируют вариант полного запрета на вылов воблы

Свое слово сказали Росрыболовство и ученые. Ситуация с ловлей воблы не обрела положительных моментов для рыбаков-любителей даже после ограничительных мер в этом году – напротив, на следующий планируется еще более жесткий вариант.
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