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Татар-информ

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В Актанышском районе открыли мемориальную доску участнику СВО

В Актанышском районе открыли мемориальную доску участнику СВО

Фото предоставлено Лейсан Газизовой В селе Старые Бугады Актанышского района состоялось открытие мемориальной доски в память об участнике специальной военной операции Ильфаке Габидуллине, награжденном орденом Мужества посмертно.

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