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ГТРК Татарстан

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Жители Татарстана смогут проверить знания по статистике и получить электронный сертификат

С 13 по 22 октября жители Татарстана смогут присоединиться к VIII Статистическому диктанту. Всероссийскую образовательную акцию проводит Росстат в честь 215-летия российской государственной статистики.

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