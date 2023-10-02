Всемирное прибежище нацистов: К чему привёл скандал в парламенте Канады

Премьер и весь парламент Канады сами себя высекли. И сделали это публично, на весь мир. Сначала, во время визита Зеленского в палату общин, канадские законотворцы бурными аплодисментами приветствовали "ветерана"-эсэсовца.
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