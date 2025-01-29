Шольц против Маска: разногласия из-за правых сил в Европе обостряются

Канцлер Германии Олаф Шольц выразил недовольство поддержкой Илоном Маском правых сил в Европе. Маск ранее заявил, что партия «Альтернатива для Германии» способна спасти страну и призвал Шольца уйти в отставку, чем вызвал возмущение.