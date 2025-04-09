В ХМАО арестованы фигуранты дела о мошенничестве с городской недвижимостью

В Нефтеюганске возбуждено два уголовных дела в отношении должностных лиц муниципальных предприятий Нефтеюганска и двух индивидуальных предпринимателей, обвиняемых в мошенничестве и превышении должностных полномочий.
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