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В ХМАО арестованы фигуранты дела о мошенничестве с городской недвижимостью

В ХМАО арестованы фигуранты дела о мошенничестве с городской недвижимостью

В Нефтеюганске возбуждено два уголовных дела в отношении должностных лиц муниципальных предприятий Нефтеюганска и двух индивидуальных предпринимателей, обвиняемых в мошенничестве и превышении должностных полномочий.

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