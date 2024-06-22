Стратегический международный проект Центральноазиатской железной дороги сталкивается с неудачами

Чем больше чиновники из Китая, Кыргызстана и Узбекистана пытаются внести ясность в отношении многомиллиардного железнодорожного проекта, тем больше похоже на то, что локомотив ставится впереди самого пути, полагают западные обозреватели.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии