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Стратегический международный проект Центральноазиатской железной дороги сталкивается с неудачами

Стратегический международный проект Центральноазиатской железной дороги сталкивается с неудачами

Чем больше чиновники из Китая, Кыргызстана и Узбекистана пытаются внести ясность в отношении многомиллиардного железнодорожного проекта, тем больше похоже на то, что локомотив ставится впереди самого пути, полагают западные обозреватели.

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