Как в Киеве великого русского писателя пытаются «перекрестить» в украинского Андрей Соколов 1 апреля исполняется 215 лет со дня рождения великого русского писателя Николая Гоголя.
Чей Гоголь?
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Сергей Догадин
А.С Пушкин прочитав произведения Н.Гоголя был настолько восхищен ими что говорил своим друзьям -" Этот МАЛОРОСС меня духовно грабит".
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14 час.
ИК
Иосиф Калинин
Ну, зачем тут кому-то, что-то доказывать? Ну, хотят они, чтобы Гоголь стал украинским писателем.... Ну, пусть себе хотят! Только пусть прочтут его статью"Взгляд на составление Малороссии». Пусть вдумаются в его слова об украинцах: "паскудная милость польского магната, который желтым чеботом своим бьет их в морду, дороже для них всякого братства". Или, вот еще: "Природная грубость, нечистоплотность и хамство прикрываются усвоенной у поляков галантерейностью, до такой степени нелепой на фоне безнадёжной тупости и жестокости, что украинская «эуропейскость» производит диаметрально противоположенный эффект". Как говорится, комментарии излишни!
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7 час.
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