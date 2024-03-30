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СССР-Россия

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Чей Гоголь?

Чей Гоголь?

Как в Киеве великого русского писателя пытаются «перекрестить» в украинского Андрей Соколов    1 апреля исполняется 215 лет со дня рождения великого русского писателя Николая Гоголя.

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Комментарии
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Сергей Догадин
А.С Пушкин прочитав произведения Н.Гоголя был настолько восхищен ими что говорил своим друзьям -&quot; Этот МАЛОРОСС меня духовно грабит&quot;.
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14 час.
ИК
Иосиф Калинин
Ну, зачем тут кому-то, что-то доказывать? Ну, хотят они, чтобы Гоголь стал украинским писателем.... Ну, пусть себе хотят! Только пусть прочтут его статью&quot;Взгляд на составление Малороссии». Пусть вдумаются в его слова об украинцах: &quot;паскудная милость польского магната, который желтым чеботом своим бьет их в морду, дороже для них всякого братства&quot;.  Или, вот еще: &quot;Природная грубость, нечистоплотность и хамство прикрываются усвоенной у поляков галантерейностью, до такой степени нелепой на фоне безнадёжной тупости и жестокости, что украинская «эуропейскость» производит диаметрально противоположенный эффект&quot;.  Как говорится, комментарии излишни!
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7 час.

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