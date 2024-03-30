Чей Гоголь?

ИК

Иосиф Калинин

Ну, зачем тут кому-то, что-то доказывать? Ну, хотят они, чтобы Гоголь стал украинским писателем.... Ну, пусть себе хотят! Только пусть прочтут его статью"Взгляд на составление Малороссии». Пусть вдумаются в его слова об украинцах: "паскудная милость польского магната, который желтым чеботом своим бьет их в морду, дороже для них всякого братства". Или, вот еще: "Природная грубость, нечистоплотность и хамство прикрываются усвоенной у поляков галантерейностью, до такой степени нелепой на фоне безнадёжной тупости и жестокости, что украинская «эуропейскость» производит диаметрально противоположенный эффект". Как говорится, комментарии излишни!