Умер актер из "Затерянных в космосе" Марк Годдар

Global Look Press/Lisa O'Connor/ZUMAPRESS.com В США на 88-м году жизни скончался известный американский актер Марк Годдар, запомнившийся зрителю по роли Дона Уэста в культовом научно-фантастическом сериале "Затерянные в космосе".
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