Взгляд из прошлого: о концепции создания танков, БМП и других боевых машин

В далёком 1991 году в журнале «Вестник бронетанковой техники» вышел материал под названием «Концепция создания семейств ВГМ», в котором были обоснованы принципы создания семейств перспективных боевых машин как части системы вооружения Сухопутных войск и сформированы типажи вооружения военной техники.