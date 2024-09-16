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Взгляд из прошлого: о концепции создания танков, БМП и других боевых машин

Взгляд из прошлого: о концепции создания танков, БМП и других боевых машин

В далёком 1991 году в журнале «Вестник бронетанковой техники» вышел материал под названием «Концепция создания семейств ВГМ», в котором были обоснованы принципы создания семейств перспективных боевых машин как части системы вооружения Сухопутных войск и сформированы типажи вооружения военной техники.

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