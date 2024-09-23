Штурмовой авиаполк ЧФ выполнил боевые вылеты над акваторией Черного моря

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 сен - РИА Новости Крым. Истребители Су-30СМ штурмового авиационного полка Морской авиации и Противовоздушной обороны Черноморского флота выполнили боевые вылеты над акваторией Черного моря для поиска и уничтожения беспилотников, безэкипажных катеров и морского десанта противника.
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