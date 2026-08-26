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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Батраков верит в «Локо»: «Появятся много лидеров, которые смогут себя проявить. Нужно еще больше сплотиться, и тогда все будет хорошо»

Новичок «Галатасарая» Алексей Батраков верит, что «Локомотив» улучшит результаты в РПЛ . После 5 туров железнодорожники занимают в таблице 14-е место.

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