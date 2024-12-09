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  • Алекс Сэм
    Вот только одна проблема - хорошие кинофильмы закончились.Открытие новых го...
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    По специальности автор кто? Такие темы чисто врачебные.Роль нестероидных...

Новый механизм регуляции мозгового кровообращения предоставляет информацию о лечении инсульта и деменции

Открытие нового механизма регуляции кровотока в мозге Группа ученых из Университета Вермонта под руководством доктора философии Марка Нельсона из Медицинского колледжа Ларнера обнаружила новый механизм, регулирующий кровоток в мозге.

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