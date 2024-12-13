Моника Беллуччи отказалась от штанов в фотосессии для журнала

Итальянская актриса и модель Моника Беллуччи приняла участие в фотосессии для журнала OniriQ. Соответствующая публикация появилась на странице издания в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).