Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Первый парад Победы в РФ состоялся на главной площади Петропавловска-Камчатского

Первый парад Победы в РФ состоялся на главной площади Петропавловска-Камчатского

Парад в честь Дня Победы прошел на главной площади Петропавловска-Камчатского. Колонны парадных расчетов личного состава Войск и Сил на Северо-Востоке Российской Федерации проследовали торжественным маршем по площади Ленина.

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