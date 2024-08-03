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СБУ перевела Сидики* более 100 тысяч рублей на дроны для атаки на ж/д и аэродром

СБУ перевела Сидики* более 100 тысяч рублей на дроны для атаки на ж/д и аэродром

Руслан Сидики*. Обложка © Предоставлено Life.ru Служба безопасности Украины (СБУ) отправила на банковский счёт гражданина России и Италии Руслана Сидики* более 100 тысяч рублей, чтобы тот на эти деньги купил компоненты для сборки самодельной взрывчатки и четырёх БПЛА, которые потом он использовал для атаки на аэродром Дягилево и подрыва ж/д полотна в Рязанской области в 2023 году.

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