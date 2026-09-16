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Путин: участие в выборах — это наш общий вклад в победу России

Путин: участие в выборах — это наш общий вклад в победу России

Участие в парламентских выборах станет ответом россиян тем силам, которые желают ослабления страны и лишения ее суверенитета, заявил президент России Владимир Путин в обращении к гражданам.

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