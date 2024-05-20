Актриса Борзова: Пугачева «закопала» Аиду Ведищеву, а вот Долину не смогла

Лауреат Государственной премии СССР за роль Ганны в картине «Люди на болоте» актриса Елена Борзова, сыгравшая порядка 50 ролей в кино, вдова знаменитого поэта-песенника Николая Зиновьева, написавшего песни «Паромщик» для Аллы Пугачевой и «Дельтаплан» для Валерия Леонтьева, рассказала, как народная артистка СССР Алла Пугачева убирала с эстрады своих конкуренток, сильных вокалисток.