Декоративные сводчатые кровли выполнят в проекте жилого комплекса в Текстильщиках. Они не только станут заметной составляющей архитектурного облика, но и будут выполнять функцию защитных экранов для инженерных систем зданий.
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