Сценарист мультсериала “Человек-паук '94” хочет заняться продолжением Как ст...

Сценарист мультсериала “Человек-паук '94” хочет заняться продолжениемКак стало известно, недавно один из пользователей поинтересовался в соцсетях у сценариста мультфильма Человек-паук ’94 Джон Семпера что он думает касательно продолжения мультсериала.