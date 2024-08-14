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Царьград

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Зеленский всё? В США нашли замену главе Украины. В Госдуме предрекли дальнейшую судьбу "марионетки"

Зеленский всё? В США нашли замену главе Украины. В Госдуме предрекли дальнейшую судьбу "марионетки"

США обсуждают замену Зеленского на более управляемого Авакова*, сообщает СВР. Что станет тогда с "просроченным" президентом Украины, предсказал Дмитрий Новиков.

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