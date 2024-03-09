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«Торонто» обменял 21-летнего Овчинникова в «Миннесоту»

«Торонто» обменял 21-летнего Овчинникова в «Миннесоту»

Российский нападающий «Торонто Мэйпл Лифс» Дмитрий Овчинников продолжит карьеру в «Миннесота Уайлд». Канадский клуб обменял 21-летнего воспитанника новосибирского хоккея и первый выбор четвёртого раунда драфта-2026 на 24-летнего нападающего Коннора Дьюара, сообщает пресс-служба Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

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