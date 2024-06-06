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Садо-мазо для детей: VK Fest превращается в «голую вечеринку» для несовершеннолетних

Садо-мазо для детей: VK Fest превращается в «голую вечеринку» для несовершеннолетних

Очередное недоразумение из собчаковского «Дома-2» Бузова позорно оскандалилась в Уфе, выступив на День защиты детей в откровенном наряде.

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Комментарии
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v
viach
Счёл бы нормальным пожизненный запрет бУЗОВОЙ заниматься &quot;творчеством&quot; на территории России!
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2 час.
M
Malina
Отсутствие хоть какого-то интеллекта написано на её роже! А &quot;где&quot; и &quot;куда смотрят&quot; минкульт и минпрос???? КТО проллобировол &quot;новых&quot; министров??? Мишустин явно исполнил чью-то просьбу, ну а Дума - это вообще нечто!!! Все возмущались, отказывались голосовать, но....!!!! Так зачем нам Такая Дума и Такие министры????
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2 час.
Л
Людмила
Кто то же даёт этой шмаре зелёный свет, нет у ней не мозга, не извилин.
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1 час.

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