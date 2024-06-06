Очередное недоразумение из собчаковского «Дома-2» Бузова позорно оскандалилась в Уфе, выступив на День защиты детей в откровенном наряде.
Садо-мазо для детей: VK Fest превращается в «голую вечеринку» для несовершеннолетних
Комментарии
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v
viach
Счёл бы нормальным пожизненный запрет бУЗОВОЙ заниматься "творчеством" на территории России!
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2 час.
M
Malina
Отсутствие хоть какого-то интеллекта написано на её роже! А "где" и "куда смотрят" минкульт и минпрос???? КТО проллобировол "новых" министров??? Мишустин явно исполнил чью-то просьбу, ну а Дума - это вообще нечто!!! Все возмущались, отказывались голосовать, но....!!!! Так зачем нам Такая Дума и Такие министры????
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2 час.
Л
Людмила
Кто то же даёт этой шмаре зелёный свет, нет у ней не мозга, не извилин.
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1 час.
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