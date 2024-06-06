Садо-мазо для детей: VK Fest превращается в «голую вечеринку» для несовершеннолетних

M

Malina

Отсутствие хоть какого-то интеллекта написано на её роже! А "где" и "куда смотрят" минкульт и минпрос???? КТО проллобировол "новых" министров??? Мишустин явно исполнил чью-то просьбу, ну а Дума - это вообще нечто!!! Все возмущались, отказывались голосовать, но....!!!! Так зачем нам Такая Дума и Такие министры????