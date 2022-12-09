Тигры держат в страхе жителей села Бичевая Хабаровского края

В селе Бичевая района им. Лазо в Хабаровском крае на улицах заметили тигрицу. Местные жители вынуждены прятаться в домах - они боятся выходить на улицу, пока там разгуливает дикий зверь.
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