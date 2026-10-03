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Нижегородская правда

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Мотосезон официально закрыт в Нижегородской области

Мотосезон официально закрыт в Нижегородской области

Глава Дзержинска Михаил Клинков написал в своих социальных сетях об официальном закрытии мотосезона, в котором приняли участие и дзержинские мотолюбители: «Спортивной сегодня выдалась суббота.

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