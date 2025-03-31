МИД: Евросоюз упустил момент "переобуться в воздухе" в отношении России

www.globallookpress.com/Daniel Kalker/dpa ЕС упустил удобный момент "переобуться в воздухе" в отношении РФ и движется к саморазрушению, заявил агентству ТАСС директор департамента международных организаций МИД РФ Кирилл Логвинов.
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