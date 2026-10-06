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«У меня не работает аппарат»: как Елена Ваенга вернулась на сцену после больницы

«У меня не работает аппарат»: как Елена Ваенга вернулась на сцену после больницы

Елена Ваенга исчезла со сцены громко — отменив десятки концертов, включая Кремль и «Октябрьский» в Петербурге.

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