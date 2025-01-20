В Калуге возобновилось движение троллейбусов по маршруту №10

Ранее в Калуге чиновники обещали запустить троллейбусы до конца 2024 года. Из-за проблем с поставкой комплектующих для троллейбусных линий этого не произошло В Калуге после длительного перерыва возобновлено движение троллейбусов по маршруту №10.