Сталинские репрессии происходили вопреки Сталину?

☭КОМПАСПолитикаСталинские репрессии происходили вопреки Сталину? С так называемой «хрущевской оттепели» в репрессиях 1937-1938 годов у нас повелось обвинять Сталина и Берию.Вернуться к статье105НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьААлександрПодтверждение статьи в выражении Сталина к Хрущеву когда тот принес новый расстрельный список : " Уймись дурак", подтвержденный историками.Сергей Дмитриев... Распишите также доступно, как Сталин дружил семямиСергей Дмитриевсемьями с ближайшими коллегами Молотовым и Калининым, жёны которых коротали дни в лагерях, в местах не столь удалённых.Сергей Дмитриев...Сообщение должно уходить только после нажатия клавиши"Отправить" или на стрелку в синем кружке.Руслан ТехажевНепонятно почему, но эта публикация уже была и активно обсуждалась. Свое мнение напишу ещё раз. Начистоту, мало в губерниях отдельных князьков, и сейчас, что полагают себя дальновиднее и прозорливее Путина? А сколько таких, что спят и видят себя на его месте, в его окружении, прикидывающихся его близкими друзьями и соратниками, которые не выдерживают испытания соблазна власти и сгорают в печи мздоимства или самовосхваления? Не зря говорят, что хочешь проверить человека, дай ему на время власть над собой, и увидишь что он из себя представляет!НПНиколай ПетровСталин действительно не имел никакого отношения к незаконным репрессиям 1930-х. Он был только одним из 5-ти секретарей ЦК и занимался именно индустриализацией, а с генсека Сталин ушёл ещё в 1934 году, главой Правительства стал только в мае 1941 года. Основным организатором незаконных репрессий был первый секретарь Москвы и МО Хрущев - он входил в репрессивную тройку, которая и выносила сотнями тысяч заведомо незаконные "приговоры". С большим трудом и только в 1938 году Сталину удалось переправить Хрущева из Москвы на Украину, а в декабре убрать хрущевца Ежова и поставить главой НКВД Берию, который и занялся реальной реабилитацией пострадавших от хрущевских репрессий, а также наказанием коррупционеров и палачей.Аркадий ШацкийТе кто хоть как то интересуются темой, это знают, но почему об этом молчат общественные СМИ, вместе с Путиным, которому правда о Сталине только помогла бы разобраться с либердой? У большинства народа до сих пор представления XX съезда и перестроечного периода о Сталине - палаче.Отари Хидирбегишвили(Часть-1)Автор статьи или слабоумный фальсификатор российской истории, или просто провокатор, стремящий развести одурманенных лживой советской пропагандой многих россиян , которых коммуняки и без того развели как обыкновенных лохов!Сегодня только слабоумные люди могут верить в то , что палач народов Сталин не знал о масштабах кровавых репрессий , а если же на самом деле не знал, то это еще хуже, поскольку в этом случае страной управлял настоящий слабоумный придурок !Говоря о кровавых преступлениях Сталина, в первую очередь нельзя не отметить, что этот кровожадный изверг уничтожил и репрессировал миллионы своих граждан, фактически устроив геноцид своему народу ! Причем этот геноцид надо признать самым варварским и чудовищным истреблением собственного населения в истории человечества, чем ,собственно, он и отличается от уже признанных геноцидов, в которых ,например, турки и немцы уничтожали представителей других национальностей, а не свой народ ! Для оправдания же своих репрессивных действий Сталин использовал понятие «враг народа» ,которое впервые было употреблено Лениным еще на кануне революции 1905 года. Репрессиями и террором Сталин целенаправленно «убивал в людях людей».И чем масштабнее были репрессии, тем больше Сталин говорил о гуманизме, светлом будущем и социальной справедливости. Коба сделал простой практический вывод: если человек смирится с абсолютно несправедливым лишением свободы или расстрелом родственников и близких, значит, он абсолютно сломлен морально и даже начнет через некоторое время оправдывать «Хозяина». Общее число репрессированных и убитых палачом народов Сталиным сегодня невозможно точно установить, поскольку он приказал уничтожить большинство архивных документов, однако речь однозначно идет о десятках миллионов людей! Любопытно, что именно поэтому, чтобы скрыть катастрофическую убыль населения при переписи населения 1937 года, тиран всех времен и народов назначил новую перепись в 1939 году, расстреляв объективных и честных руководителей переписи Ивана Краваля и Олимпия Квиткина ( https://otari.mirtesen.ru/blog/43085451208/ ). Все эти варварские злодеяния лживая советская пропаганда и сам кровожадный вождь на протяжении десятилетий скрывали от советских людей (странно, о них не любят вспоминать и сейчас) , объясняя катастрофический разгул репрессий вынужденной мерой в сложившейся ситуации!Однозначно все это миф, поскольку ,проводя массовые репрессии, Сталин боролся не с врагами советской власти, а со своими соперниками и с людьми , просто несогласными варварскими деяниями большевиков? Как не парадоксально, но «врагами народа» почему-то , как правило, становились все те, кто не был согласен с проводимой варварской политикой и произволом Сталина и просто безвинные люди, у которых большевики незаконно конфисковали все имущество!Врагом народа, как ни странно, можно было стать и просто из-за механической ошибки в опубликованном тексте газеты. Например, выпуск газеты «Правда Востока» от 25 октября 1944 года стал для редакции последним и роковым: весь коллектив газеты расстреляли. Причиной стала всего одна пропущенная буква «л» в слове «главнокомандующий» , в результате чего в опубликованном тексте фигурировало слово «гавнокомандующий» Сталин ( https://otari.mirtesen.ru/blog/43865886928/ ).Отари Хидирбегишвили(Часть-2)Любопытно также , что, захватив в 1945 г. Берлин, сотрудники госбезопасности, тщательно изучив захваченные архивные документы германской разведки и допрашивая, попавших в плен высокопоставленных офицеров имперской безопасности и политической разведки SD, выяснили, что предвоенном СССР у немецкой разведки не было ни одного высокопоставленного русского агента. Выходит, что все высокопоставленные генералы, кто в предвоенные годы был обвинен в работе на германскую разведку, не были виновны! Особенно это касается маршала Тухачевского. Признание же своей вины на сталинских процессах были в результатом нечеловеческих пыток и угроз расстрела членов семьи! Немаловажно также, что судебные процессы тех времен были недемократичны и преступны, поскольку в процессах не была допущена защита и опрос свидетелей! В декабре 1934 года, после начала массовых репрессий, в письме к Молотову великий русский физиолог академик Павлов открыто заявил: «Мы жили и живём под неослабевающим режимом террора и насилия».Вместе с тем он однозначно заявил:«Если то, что делают большевики с Россией, – эксперимент, то для такого эксперимента я пожалел бы даже лягушку»! Следует также отметить, что Сталин прибегал не только к репрессиям, но и к голодоморам, которые делались искусственно. Вы думаете, что люди голодали из-за неурожая? Да нет — у людей забирали все, даже не оставляя шансы на выживание, а все для того, чтобы подчинить голодного и страдающего человека под свои взгляды! А может напомнить забывчивым сталинистам и ужасы сталинских депортаций, когда народы не только выселяли и истребляли, но и пытались отобрать у этих народов Родину, раздавая ее земли представителям других народов(подобного злодеяния, которое, например, произошло с чеченцами и ингушами ,пожалуй, еще не знала история человечества)!И если бы не подох величайший злодей современности Сталин ,то эти героические народы однозначно потеряли бы свою Родину и Чечено-Ингушская АССР была бы полностью вычеркнута из истории, не оставив даже следов на карте! Нетрудно догадаться, что массовое противостояние советской власти во время войны со стороны многих народов, особенно же русских, украинцев , белорусов, проибалтов и т. д., объясняется крайне необдуманной и агрессивной политикой сталинского кровавого режима, в результате чего у населения в результате репрессий росла ненависть к этому жестокому тоталитарному режиму и многие открыто выступали против нее!Именно этим можно объяснить столь значительное количество ярых противников советской власти, воевавших во время ВОВ фактически не против СССР, а против сталинского тоталитарного и рабского режима.Отари Хидирбегишвили(Часть-3)Однозначно в истории войн России, пожалуй, не было столь массового противостояния, а порой и предательства со стороны многих народов. Безусловно, столь массовый советский коллаборационизм является наглядным примером несостоятельности и утопии советского строя, который продержался всего 70 лет за счёт: голода, страданий, убийства царской семьи, чудовищной гражданской войны, разрушения церквей, гибели и геноцида миллионов людей,насильственному порабощению и советизации союзных республик и т.д .Дорогая моя!В 1953 году ушел из жизни самый проклятый из всех проклятых людей, которые когда-либо шагали по этой земле — величайший злодей современности Сталин. Перестало биться собачье сердце и работать дьявольский ум. Ушел человек, в котором не было ничего человеческого – ни души, ни любви, ни жалости. Холодная жестокость профессионального палача и звериный инстинкт самосохранения роднили его больше со звериным племенем, чем с родом человеческим. Ушел человек, который обессмертил свое имя миллионами смертей в чекистских подвалах, колымских рудниках, среднеазиатских песках , кавказских горах и т. д... Ушел человек, который создал, укрепил и расширил беспрецедентную систему государственного рабства и черного мракобесия. Ушел человек, который вырастил по своему образу и подобию целый легион народных палачей, жадно ухватившихся за осиротелый трон.Ушел человек, который на протяжении тридцати лет безнаказанно плавал в море крови отцов и братьев, в реках слез наших матерей и сестер!И даже подохнуть этот изверг не смог без жертв ,поскольку в результате давки на его похоронах погибло большое количество людей !Однако историю невозможно скрыть, спрятать, изменить – рано или поздно тайное становится явным и бывшие «герои» предстают перед потомками в своем дьявольском облике. В истории за все ошибки и преступления рано или поздно приходиться расплачиваться. Сталин был видным государственным деятелем, но одновременно с этим и величайшим преступником современности , который должен был понести наказание за все свои кровавые деяние еще при жизни! К сожалению, единственным «наказанием» Сталина стало, вынесенное из Мавзолея его «зловещее тело» со снятием золотых погон генералиссимуса, звезды Героя Социалистического Труда и замена золотых пуговиц на мундире латунными. Кроме того, у него на родине , в Грузии, «благодарные» соотечественники снесли главный памятник Сталина в городе Гори, выбросив его на «свалку истории»! Так бесславно завершил свой последний путь величайший авантюрист и злодей современности Сталин! Люди же,подобные Вам, которые не изменяют своего отношения к тягчайшим преступлениям Сталина и до сих пор оправдывают его кровавую бойню , безусловно, в какой-то степени косвенно являются соучастниками этих преступлений! И разве сегодня не кощунство возлагать цветы на его могилу на Красной площади, когда ценой создания могущественной советской империи (кстати, самой непродолжительной империей в истории человечества из-за своего утопического характера) были десятки миллионов уничтоженных им безвинных репрессированных людей, которые к тому же давно уже реабилитированы из-за отсутствия состава преступления в их сфабрикованных делах ? Вообще же, на мой взгляд, обеление режима кровавого палача Джугашвили должно приравниваться к преступлениям против человечности! Как тут не вспомнить слова отважной поэтессы и патриота своей страны Анны Ахматовой «То, что Сталин издох собственной смертью – позор для его современников». Господи, спаси и благослови Матушку-Россию !Комментировать
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