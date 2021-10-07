Смогут ли украинцы сами освободить страну от прозападных марионеток?

Максим БарщевскийПолитикаСмогут ли украинцы сами освободить страну от прозападных марионеток? Когда у нас заходит речь про будущее Украины, обычно разговор сводится к тому, что украинцы сами должны решить свою судьбу.Вернуться к статье11НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьММарияДля того, чтобы освободиться от прозападных марионеток, нужно желание народа . Однако, что показали президентские выборы на Украине? Сколько получил голосов пророссийский кандидат? Даже половины не набрал. Получается, такого желания у большинства населения нет.Комментировать
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