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Shell не намерена перезаключать долгосрочный контракт на СПГ с "Сахалина-2" - СМИ

МОСКВА, 25 авг - РИА Новости/Прайм. Англо-голландская Shell вряд ли будет перезаключать с новым российским оператором "Сахалина-2" свой долгосрочный контракт на сжиженный природный газ с проекта, пишет газета "Коммерсант" со ссылкой на источники.

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