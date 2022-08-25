Shell не намерена перезаключать долгосрочный контракт на СПГ с "Сахалина-2" - СМИ

МОСКВА, 25 авг - РИА Новости/Прайм. Англо-голландская Shell вряд ли будет перезаключать с новым российским оператором "Сахалина-2" свой долгосрочный контракт на сжиженный природный газ с проекта, пишет газета "Коммерсант" со ссылкой на источники.