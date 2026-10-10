Школьницы из Караганды выиграли Гран-при международного конкурса Technovation Girls

Команда Asian Sharks из карагандинской школы «Дарын» завоевала Гран-при международного конкурса Technovation Girls, который прошёл в индийском городе Бенгалуру.
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