Сжёг и спрятал тело: южноуралец жестоко расправился с сожительницей

В Челябинской области мужчина осужден за убийство. В Следкоме рассказали жуткие подробности.Шокирующее своей жестокостью убийство случилось в городе Златоуст чуть больше года назад, но виновным вынесли вердикт только сейчас.
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