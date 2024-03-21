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Сжёг и спрятал тело: южноуралец жестоко расправился с сожительницей

Сжёг и спрятал тело: южноуралец жестоко расправился с сожительницей

В Челябинской области мужчина осужден за убийство. В Следкоме рассказали жуткие подробности.Шокирующее своей жестокостью убийство случилось в городе Златоуст чуть больше года назад, но виновным вынесли вердикт только сейчас.

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