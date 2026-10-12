Билл Гейтс предупредил о «неприятных сюрпризах» с ИИ

2027 год будет непростым в этом плане Сооснователь Microsoft Билл Гейтс заявил, что уже в 2027 году искусственный интеллект станет инструментом масштабных кибератак, вымогательства и нарушения работы финансовых систем.
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