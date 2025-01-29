Как избежать двойного штрафа и ареста средств на счетах? Адвокат Роман Симутин отвечает

Почему сообщения в Viber от ТЦК могут стать причиной административной ответственности? Как избежать двойного штрафа и ареста средств на счетах? Какие изменения в правилах почтовых услуг могут повлиять на военных и гражданских лиц? Адвокат Роман Симутин в эфире ответил на вопросы.