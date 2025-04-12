В Калуге "Инфинити" вылетела на тротуар и сбила ребенка

11 апреля в Калуге произошла авария, в результате которой пострадал ребенок. По данным полиции, в пятницу в 16 часов на перекрестке улиц Плеханова и Пушкина 64-летний водитель машины Toyota при повороте налево не уступил дорогу автомобилю Infiniti, за рулем которого была 34-летняя женщина, и допустил столкновение.
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