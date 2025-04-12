Калуга-поиск
ОбществоПолитикаЗдравоохранениеДТППогодаОбразованиеСпортПроисшествия
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Калуга-поиск

39 подписчиков

Свежие комментарии

В Калуге "Инфинити" вылетела на тротуар и сбила ребенка

В Калуге "Инфинити" вылетела на тротуар и сбила ребенка

11 апреля в Калуге произошла авария, в результате которой пострадал ребенок. По данным полиции, в пятницу в 16 часов на перекрестке улиц Плеханова и Пушкина 64-летний водитель машины Toyota при повороте налево не уступил дорогу автомобилю Infiniti, за рулем которого была 34-летняя женщина, и допустил столкновение.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх