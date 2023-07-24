Военное обозрение

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Командование ВСУ: Модернизированная российская ракета Х-32 стала дальнобойнее и точнее

Командование ВСУ: Модернизированная российская ракета Х-32 стала дальнобойнее и точнее

На фоне продолжающейся спецоперации Россия занялась модернизацией своего ракетного арсенала, и это весьма тревожит противника.

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