Европейская конфедерация волейбола запретила российским и белорусским спортсменам участвовать в турнирах под ее эгидой

Европейская конфедерация волейбола (CEV) приняла решение о запрете сборным России и Беларуси участвовать в любых соревнованиях под эгидой организации.

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