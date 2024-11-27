Reuters: разведка США не считает, что удары вглубь РФ повысят риск ядерной атаки

Разведывательные службы США полагают, что разрешение Вашингтона наносить удары вглубь территории России с применением американских дальнобойных вооружений не повышает риск ядерной эскалации, ее вероятность низка.
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